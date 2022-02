Dumfries: “0-2 esagerato. A Liverpool per vincere”

Anche Denzel Dumfries ha commentato la sconfitta dell’Inter contro il Liverpool. Queste le parole dell’ex PSV a Amazon Prime Video: “Abbiamo iniziato bene e poi lo avete visto, non è stato facile per loro giocare sotto pressione e credo che lo 0-2 sia un risultato esagerato. Noi abbiamo dato il massimo. Possiamo rimontare, non sarà semplice ma possiamo provarci, abbiamo grandi qualità. Andremo a Liverpool per giocarcela e provare a vincere”.

FOTO: Twitter Dumfries