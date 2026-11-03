Dugarry attacca Fonseca: “Mi disgusta, non credo alle sue lacrime di coccodrillo”

03/11/2026 | 10:01:22

Christophe Dugarry non usa mezzi termini nei confronti di Paulo Fonseca. L’ex attaccante francese ha criticato duramente la decisione dell’allenatore portoghese di lasciare l’Olympique Lione a stagione in corso per tornare in patria e accettare la proposta dello Sporting CP. Una scelta che ha sorpreso e deluso il campione del mondo 1998, intervenuto durante la trasmissione “Rothen s’enflamme” su RMC. “Trovo che sia terribile per il calcio in generale. Mi disgusta. Per molto tempo abbiamo detto che i giocatori erano mercenari e pensavano soltanto ai soldi. Adesso sta diventando così anche per gli allenatori”, ha dichiarato Dugarry, contestando la decisione del tecnico portoghese. Il commentatore ha poi sottolineato come la squadra francese sia stata costruita proprio secondo le indicazioni dell’allenatore: “La squadra è stata costruita per te. Sei a otto mesi dalla fine del contratto? Non puoi concludere la stagione? Non capisco questa scelta”. Dugarry si è detto profondamente contrariato dalla decisione di Fonseca, che lascerà il Lione nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2027. “Sono scioccato. Bisognerà sicuramente abituarsi a questo. È terribile per il calcio e terribile per i tifosi del Lione. Non è corretto da parte di Fonseca. Trovo tutto questo scioccante, mi dà davvero fastidio. Avrebbe potuto restare”. Infine, l’ex attaccante ha messo in discussione anche l’emozione mostrata dal tecnico portoghese dopo la vittoria contro l’Angers, quando Fonseca aveva salutato i propri giocatori: “Le sue lacrime di coccodrillo? Non ci credo assolutamente”.

Foto: X Lione