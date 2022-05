Due rigori e un super Perisic (doppietta) regalano la Coppa Italia all’Inter (4-2). La Juve chiude con zeru tituli

La Coppa Italia 2021/2022 si tinge di nerazzurro. È l’Inter ad aver avuto la meglio al termine di una sfida emozionante e intensa contro la Juventus. Sono stati necessari i supplementari e la doppietta di un super Ivan Perisic, che ha fissato il risultato sul 4-2 dopo che, nei tempi regolamentari, la partita si era chiusa sul 2-2 (i gol, in ordine, sono stati realizzati da Barella, Alex Sandro, Vlahovic e Calhanoglu). La tensione nei due mini-tempi da quindici minuti si tagliava a fette e a farne le spese è stato Massimiliano Allegri, espulso per eccesso di proteste. Complice il verdetto maturato pochi istanti fa, per la prima volta dalla stagione 2010-2011 (in panchina c’era Delneri) la Vecchia Signora terminerà l’annata senza almeno un titolo vinto.

Foto: sito ufficiale Inter