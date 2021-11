Due rigori di Immobile e un gioiello di Pedro: la Lazio sbanca Mosca, è sicura del secondo posto

La Lazio vince 3-0 in casa della Lokomotiv e si assicura intanto il secondo posto che garantisce almeno gli spareggi dopo la vittoria del Galatasaray per 4-2 contro il Marsiglia. A Mosca protagonista il solito Ciro Immobile con una doppietta dal dischetto. I biancocelesti, dopo un primo tempo con ritmi bassi e poche occasioni, sono tornati in campo nella ripresa con un’intensità differente. Al 52′ il Var assegna un rigore alla squadra di Sarri per fallo di Silyanov: dagli undici metri Immobile non sbaglia. Lo stesso copione si verifica pochi minuti più tardi: il centrocampista russo Barinov trattiene in area il bomber laziale che firma anche il 2-0 sempre su rigore. Nel finale di gara tris di Pedro con un gioiello da fuori area. La Lazio si giocherà all’ultimo turno il primato del girone contro il Galatasaray: per ottenerlo basterà l’1-0 con la squadra turca dato che la differenza reti tra i due club è +4.

FOTO: Twitter Lazio