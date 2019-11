Due punti nelle ultime cinque: il piatto di Thiago Motta piange sempre più

Un’altra sconfitta in casa, la seconda nelle ultime cinque partite. Dopo l’Udinese il Genoa si arrende al Torino e il bilancio di Thiago Motta è sempre più misero: due punti nelle ultime e già citate cinque gare, due punti frutto di pareggi esterni a Napoli e Ferrara. Ci si potrebbe appellare alla sfortuna (due legni nella ripresa contro i granata), ma sono discorsi che non hanno senso. Vi avevamo raccontato (e confermiamo) che prima della gara al San Paolo Preziosi non era contento. Di sicuro non può essere contento ora, classifica bruttissima e vacue soddisfazioni tattiche che non fanno punti. Vedremo. Ricordiamo che negli ultimi anni il Genoa spesso si è trovato in situazioni del genere, salvato da Ballardini. Un’ombra che, come già spiegato, resta sempre dietro l’angolo.

Foto: Twitter Genoa