Due perle di Dybala e CR7 piegano la Samp: la Juve sbanca Marassi e allunga in vetta

La Juve sbanca Marassi e si aggiudica l’anticipo della 17esima giornata di Serie A. I bianconeri di Sarri, ancora in campo con il tridente pesante dal 1′, battono di misura la Samp grazie ai suoi fuoriclasse. Vantaggio in avvio di gara firmato Dybala, che batte Audero con una spettacolare volée; raddoppio da urlo di Cristiano Ronaldo: il portoghese sale letteralmente in cielo per segnare di testa prima dell’intervallo. In mezzo il provvisorio 1-1 di Caprari, poi espulso nel finale di partita per doppio giallo. In attesa della Supercoppa contro la Lazio, la Juve sorride e allunga in vetta a +3 sull’Inter.

Sampdoria-Juventus 1-2 (Caprari – Dybala, Ronaldo)

Fiorentina-Roma, venerdì 20 dicembre, ore 20.45

Udinese-Cagliari, sabato 21 dicembre, ore 15.00

Inter-Genoa, sabato 21 dicembre, ore 18.00

Torino-Spal, sabato 21 dicembre, ore 20.45

Atalanta-Milan, domenica 22 dicembre, ore 12.30

Lecce-Bologna, domenica 22 dicembre, ore 15.00

Parma-Brescia, domenica 22 dicembre, ore 15.00

Sassuolo-Napoli, domenica 22 dicembre, ore 20.45

Lazio-Hellas Verona, mercoledì 5 febbraio 2020

CLASSIFICA: Juve 42; Inter 39; Lazio 36; Roma 32; Cagliari 29; Atalanta 28; Parma 24; Napoli, Torino, Milan 21; Verona, Bologna 19; Fiorentina, Sassuolo* 16; Lecce, Udinese, Sampdoria 15; Brescia* 13; Genoa 11; Spal 9.

*una partita in meno

Foto: Twitter personale Dybala