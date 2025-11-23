Due pali e super Maignan: Milan-Inter 0-0 dopo 45′

23/11/2025 | 21:37:31

Il primo tempo del Derby di Milano si è chiuso 0-0, con la squadra di Chivu che ai punti avrebbe meritato qualcosa di più complici anche i due legni colpi dall’Inter. Al 27′ angolo di Calhanoglu, sul primo palo sbuca Acerbi che di testa anticipa Fofana e colpisce il palo. Al 37′ i nerazzurri vanno ancora una volta vicini al vantaggio, sponda di Thuram per Lautaro che calcia di esterno, ma Maignan devia sul palo.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.

