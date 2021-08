Due giornate di squalifica per Osimhen: salterà Napoli-Juve

Victor Osimhen, che era stato espulso dall’arbitro Aureliano in Napoli-Venezia per essersi liberato troppo energicamente dalla marcatura di Heymans, dovrà scontare due giornate di squalifica. L’attaccante nigeriano sarà dunque out per la supersfida del 12 settembre tra gli azzurri e la Juventus. Questo il verdetto emesso dal Giudice Sportivo:

“Due giornate di squalifica più un’ammenda di cinquemila euro. Per aver colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un avversario con il pallone lontano”.

Foto: Twitter Napoli