Due gioielli di Messias, tre punti d’oro per il Crotone. Il Parma si sveglia tardi

Tre punti importantissimi allo Scida per il Crotone di Stroppa, il tecnico dei calabresi aveva chiesto la vittoria contro il Parma ai suoi per concludere al meglio il 2020 ed è stato accontentato.

Due gioielli di Junior Messias hanno fissato il risultato sul 2-0 nel primo tempo, il brasiliano ha aperto le marcature al 24′ sfruttando l’assist di Reca, girandosi e colpendo col destro. Il secondo è ancora più bello, un pallonetto geniale a scavalcare Sepe, visto troppo lontano dai pali dal talento del Crotone e superato con un tocco dolce e preciso.

Nella ripresa Liverani ha inserito il giovane talento Brunetta e da lui è arrivato l’assist del gol che accorcia le distanze, firmato da Juraj Kucka. Lo slovacco del Parma ha poi sfiorato il pareggio con un tiro vicinissimo al palo difeso da Cordaz nell’ultimo dei sei minuti di recupero assegnati da Maresca, finisce 2-1 per i padroni di casa che ottengono una vittoria sofferta ed importantissima per la salvezza.

Foto: Facebook Crotone ufficiale