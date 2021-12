Due autogol decidono Spezia-Empoli: la partita termina 1-1

Nell’unico match di Serie A in programma alle 15, Spezia-Empoli è finita 1-1. Apre le danze a favore dei padroni di casa un autogol di Marchizza ad inizio secondo tempo. A venti minuti dal termine Nikolaou ricambia il favore anticipando Cutrone ma spingendo la palla in rete nella sua porta. Dopo tre vittorie consecutive si ferma la corsa dell’Empoli. Per la squadra di Thiago Motta è un punto che serve a poco.

FOTO: Instagram Spezia