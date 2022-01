Dudek ne ha per tutti: “Messi provocatore e scortese, Raul arrogante. CR7 egocentrico”

Jerzy Dudek, ex portiere del Liverpool, ha parlato ai microfoni di AS, raccontando i grandi campioni che ha conosciuto, da Mezzi, a Raul a Cristiano Ronaldo, senza evitare di parlare dei loro caratteri, spesso non proprio idilliaci.

Queste le parole del portiere polacco: “Messi? Era molto provocatorio, esattamente proprio come lo erano il Barcellona e il suo allenatore Pep Guardiola. Erano sempre pronti a innervosirti e molto spesso riuscivano perfettamente nel loro intento. Ho visto e sentito Messi dire cose così scortesi a Pepe e Ramos che non si possono nemmeno immaginare possano uscire dalla bocca di una persona che appare così calma e apparentemente simpatica. Ma in campo è tutta un’altra cosa”.

Su Raul e CR7: “Quando sono stato al Real c’erano tanti campioni. Raul era un personaggio davvero arrogante, ma tutto sommato era un ragazzo normale. Cristiano Ronaldo invece è molto egocentrico ma ha una grandissima voglia di vincere sono certo che preferirebbe un 1-0 con una sua rete a un 5-0 senza trovare la via del gol. Dietro le quinte però, è un ragazzo assolutamente normale capisco però che può essere percepito diversamente dall’esterno, magari il contrario di Messi”.

Foto: Twitter Liverpool