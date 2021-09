Dudek: “La finale del 2005 non la dimenticherò mai. Carragher mi disse di fare quel balletto”

A La Gazzetta dello Sport, Jerzy Dudek, campione d’Europa con il Liverpool nel 2005, gran protagonista di quella finale di Istanbul contro il Milan, ha parlato del ricordo di quella finale in vista della gara di domani ad Anfield tra le due squadre.

Queste le parole del polacco: “Se dici Istanbul pensi a me. Dopo 16 anni si parla ancora di quella partita, e sarà così per sempre credo, è una delle finali più clamorose della storia. Un vero miracolo. Ho avuto la fortuna di essere stato dalla parte giusta della storia. Il ‘balletto’ è merito di Jamie Carragher, e devo dire che ha funzionato. Prima dei rigori mi disse di inventare qualcosa. ‘Fai come Grobbelaar trent’anni fa, contro la Roma’. Non ero il tipo, preferivo concentrarmi, studiare gli appunti che avevo preso sui rigoristi, ma andò bene. Serginho tirò altissimo, così continuai. Appena i rossoneri partivano da centrocampo, iniziavo a ondeggiare sulla linea e a muovere le mani. Volevo distrarli. Ci sono circa 30 metri da lì al dischetto, in quel momento ti viene in mente di tutto. Percepivo paura nei loro occhi. Fu una tattica bastarda, lo so, ma dovevamo vincere. Lo avevo detto anche a Tomasson”.

Su Liverpool-Milan di domani: “Sono contento perchè tornano ad affrontarsi due club storici. Il Milan dopo tanti anni è tornato dove merita e sono felice, perchè è una squadra che ha fatto la storia di questo sport, per fortuna non quella sera di 16 anni fa”.

Foto: Twitter Liverpool