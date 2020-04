Dudek, frecciata a Messi: “Falso e provocatorio, come il Barça e Guardiola. Su CR7…”

Jerzy Dudek attacca Messi. L’ex portiere del Liverpool e del Real Madrid, all’interno del suo libro “Un camino no real” ha riservato una pesante frecciata al 10 del Barcellona: “Messi era falso e provocatorio, esattamente come il Barcellona e Pep Guardiola. Erano sempre pronti a provocare ed alcune volte raggiungevano la perfezione. E questo ha fatto molto male al Real e a José Mourinho. Non potevo credere che un ragazzo così tranquillo e di bell’aspetto potesse essere così maleducato. Cristiano Ronaldo? E’ arrogante, ma in fondo è un tipo autentico. È questo che la gente percepisce da lui, più o meno come Raul. Entrambi sono competitivi e vincenti, preferirebbero che la squadra vincesse 2-1 con i loro gol piuttosto che 5-0 con i gol dei compagni di squadra”, le parole di Dudek riportate da Marca.

Foto: Twitter ufficiale Messi