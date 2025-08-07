Ufficiale: Dubravka è un nuovo giocatore del Burnley

07/08/2025 | 14:45:36

Momento di ufficialità in casa Burnley che conferma il trasferimento di Martin Dubravka. L’estremo difensore slovacco arriva in maglia azzurro-amaranto dopo l’esperienza passata al Newcastle. Il comunicato del club: “Il Burnley Football Club è lieto di annunciare l’ingaggio dell’esperto portiere Martin Dúbravka. Dúbravka, 36 anni, ha firmato un contratto di un anno con il Turf Moor e indosserà la maglia numero 1 dei Clarets. Il portiere slovacco, che ha collezionato oltre 50 presenze con la sua nazionale, arriva dal Newcastle United, con cui ha giocato 179 volte dal 2018”.

Foto: sito Burnley

