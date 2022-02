Dubbio Terracciano: contro l’Atalanta può tornare Dragowski

La Fiorentina in stagione ha già incontrato l’Atalanta in due occasioni uscendo con la vittoria in tasca in entrambi i precedenti. Nel lunch match domenicale, però, Italiano deve fare i conti con la possibile indisponibilità di Terracciano, alle prese con una forte tonsillite. Per il momento il covid è stato escluso, ma saranno effettuati ulteriori controlli per stabilire l’origine del malanno del portiere viola, che oggi per ovvi motivi non si è allenato. A questo punto prende quota il rilancio di Dragowski, pronto a rimpossessarsi della maglia da titolare con l’obiettivo di tenerla il più a lungo possibile.

Foto: Twitter Fiorentina