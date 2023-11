Dubai Globe Soccer Gala all’orizzonte: domina il City di Guardiola con 10 Stelle in corsa nella competizione

Countdown per il 14º Gala del Dubai Sports Council, evento dedicato al riconoscimento e alla celebrazione dell’eccellenza nel calcio mondiale, in cui vengono assegnati premi a giocatori e squadre per i loro successi e contributi al mondo del pallone. Stando a quanto riportato da Marca, il Manchester City domina le nomination con 10 giocatori, mentre La Liga contribuisce con sei. Aitana Bonmatí in pole position per succedere ad Alexia. Un totale di 47 milioni di voti globali l’anno scorso evidenziano l’entusiasmo globale dei tifosi.

Dopo il triplete della scorsa stagione, il City di Guardiola si conferma protagonista, con 10 finalisti su 30, nella corsa al titolo di “Miglior Giocatore Maschile” al Dubai Globe Soccer Gala, in programma il 19 gennaio all’Atlantis Hotel. Nella lista spiccano nomi del calibro di Haaland, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish, Rodri e Ruben Días, affiancati da stelle come Harry Kane, Jude Bellingham, Mo Salah, Messi e Cristiano Ronaldo. Karim Benzema, vincitore dell’edizione 2022, è anch’egli in lizza. La Liga contribuisce con sei giocatori, tra cui Bellingham, Griezmann, Gundogan, Lewandowski, Modric e Vinicius, mentre la Premier League vanta ben 13 rappresentanti nella lista dei 30 finalisti.

Tuttavia, una nota di assenza è rappresentata dalla Serie A italiana, che, curiosamente, non ha alcun giocatore tra i finalisti, lasciando il palcoscenico internazionale dominato da altre leghe europee.

Foto: Guardiola Twitter Manchester City