Duarte: “Al Milan per fare la differenza. Ibra? Aiuta tutti a migliorare”

Leo Duarte, difensore brasiliano del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni Sky Sport analizzando la sua esperienza in rossonero: “Ibra? Zlatan è un grande giocatore, aiuta tutti a restare concentrati e a migliorare. Fa davvero la differenza per la nostra squadra. Speriamo possa recuperare presto perché è molto importante per noi. Maldini e il recupero dall’infortunio? Mi chiede sempre come sto: se mi trovo bene. Voglio dimostrare il mio valore, sono qui perché voglio fare la differenza per il Milan. Tra i nostri obiettivi, sappiamo che entrare in Champions League è molto difficile. Vogliamo finire il campionato nel migliore dei modi, giocando da Milan e ottenendo più punti possibili per arrivare in Europa League o, meglio ancora, in Champions League se si presenterà l’opportunità”.

Foto: sito ufficiale Milan