Duah-Aebischer-Embolo, buona la prima per la Svizzera a Euro2024: 3-1 all’Ungheria

Buona la prima per la Svizzera a Euro2024: 3-1 all’Ungheria. A sbloccare la gara è Douah, con il centravanti che batte da pochi passi Gulacsi su assist di Aebischer. L’attaccante svizzero esulta per una rete inizialmente annullata dall’assistente di gara, che aveva prontamente sventolato il guardalinee per segnalare una presunta posizione di fuorigioco. Ma dopo un’attenta revisione al monitor da parte del direttore di gara coadiuvato dalla tecnologia del VAR, la rete dell’attaccante elvetico è stata convalidata e assegnata, correggendo così la decisione iniziale dell’assistente arbitrale. Il raddoppio svizzero arriva nel finale di primo tempo ed è ancora Aebischer a rendersi protagonista che – dopo l’assist – trova anche la via del gol. Nella ripresa accorcia l’Ungheria con Varga: cross pennellato da sinistra da Szoboszlai, l’attaccante ungherese si è dimostrato lesto ad anticipare il suo marcatore Aebischer sul secondo palo, infilando di testa e accorciando le distanze nel punteggio. Ma in pieno recupero arriva il punto esclamativo sulla vittoria degli svizzeri con la rete del subentrato Embolo. Termina così 3-1, la Svizzera si porta a 3 punti, insieme alla Germania.

Foto: Instagram Svizzera