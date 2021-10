Ds Torino: “Rinnovo Belotti? Lo aspettiamo, conosce la nostra offerta”

Il Ds del Torino, Davide Vagnati, intervistato da La Stampa, ha voluto dare alcune delucidazioni in merito al rinnovo del Gallo Belotti, attaccante fermo ai box da diverse settimane e che deve ancora sciogliere il nodo del contratto con i granata.

Queste le parole del direttore del Toro: “Belotti? Lo aspettiamo presto. E’ un giocatore fondamentale per noi. Sta recuperando dall’infortunio che praticamente ce l’ha tenuto fuori per tutta la prima fase della stagione. Non ha avuto un’infrazione al perone, ma un ematoma che lo ha tormentato. Il rinnovo? Non ci sono novità, aspettiamo che torni protagonista: la nostra offerta la conosce, lo aspettiamo”.

Foto: Twitter Torino