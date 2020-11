Ds Schalke 04: “Il Milan ci ha chiesto Kabak. Ne riparleremo”

Joche Schneider, direttore sportivo dello Schalke 04, ha parlato al quotidiano WAZ del giocatore Ozan Kabak, accostato al Milan in estate e tutt’ora un obiettivo per i rossoneri. Il difensore turco non è detto che venga nuovamente cercato a gennaio, visto che ai rossoneri manca un elemento in difesa per ampliare l’organico.

Queste le parole di Schneider: “Il Milan ha bussato alla nostra porta per Kabak negli ultimi giorni di mercato. In quel momento non potevamo cedere nessuno, visto che poi sarebbe stato difficile trovare un sostituto. Ho solamente letto cosa veniva scritto in quei giorni dai giornali, ma noi sapevamo che non l’avremmo ceduto. Cessione a gennaio? Siamo ancora in tempi economicamente difficili, come si può intuire che questa stagione potrebbe essere giocata fino al termine senza spettatori. Probabilmente ne riparleremo e quindi non posso e non voglio escludere nulla”.