Ds Salisburgo: “Haaland andrà al Liverpool”

Intervistato da Sky Sports, il ds del Salisburgo ha parlato del suo ex calciatore, ceduto a gennaio al Dortmund, Erling Haaland, affermando come il norvegese giocherà presto nel Liverpool.

Queste le sue parole: “Haaland può giocare in qualsiasi club. Ha mentalità, autostima e può lasciare il segno per i prossimi dieci anni, è un giocatore straordinario. Haaland non resterà a lungo al Borussia Dortmund, così come non è rimasto a lungo con noi, ma è giusto che vada in un top club. È normale, ma ci rende orgogliosi perché fa parte della nostra filosofia: il giocatore può crescere, noi lo vendiamo bene e possiamo investire in scouting e nuovi talenti e liberare il posto per uno di loro. Il suo futuro? Andrà al Liverpool”.

Foto: Twitter uff. Borussia Dortmund