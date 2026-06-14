Ds Milan: Krosche non risponde alle domande sul suo futuro in Germania

14/06/2026 | 17:40:35

Markus Krosche, autorevole candidato per la poltrona di direttore sportivo del Milan, non ha voluto dare un’indicazione ai giornalisti di Kicker sul suo futuro. Ulteriore conferma che il direttore tecnico dell’Eintracht Francoforte, legato da due anni di contratto con il suo attuale club, sta valutando la proposta dei rossoneri che dovrà passare al vaglio dell’Eintracht. E che necessiterà di un eventuale via libera. Krosche è il profilo che intriga di più, ci sono stati contatti anche con Ozek attuale ds del Fenerbahce.

Foto: logo Milan