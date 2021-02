Ds Granada: “Cercheremo di rendere la vita difficile a un club storico come il Napoli”

Fran Sanchez, ds del Granada, ha parlato così a Radio CRC della sfida di giovedì contro il Napoli, valida per i sedicesimi di Europa League: “Non ci fidiamo delle assenze del Napoli, Gattuso ha a disposizione una rosa importante e ha tanta esperienza, accumulata sul campo sia da allenatore che da giocatore.

Noi, invece, siamo alla prima esperienza in Europa League, cercheremo di rendere la vita difficile a un club storico come il Napoli. Non dimentichiamo che due anni fa eravamo in Seconda Divisione, non vediamo l’ora di misurarci con un club così importante”.