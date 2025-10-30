Ds Genoa: confermate le indiscrezioni del pomeriggio su Diego Lopez. Ottolini ai saluti

30/10/2025 | 20:58:34

Il Genoa cambia direttore sportivo e si appresta a perfezionare gli accordi con Diego Lopez, ex Lens, confermando le indiscrezioni della Gazzetta dello Sport subito dopo le 18 di oggi, compresa la possibilità di una soluzione interna (Criscito) in caso di ribaltone in panchina. Evidentemente i rapporti con Marco Ottolini si erano deteriorati per le voci di un ritorno alla Juventus e gli indugi sulla proposta di rinnovo, senza dimenticare un mercato non troppo all’altezza della situazione. Il Genoa si prepara al primo ribaltone, mentre la posizione di Vieira resta da monitorare malgrado le recenti dichiarazioni del numero uno del club.

