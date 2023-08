Ds del Corinthians: “Per Murillo stiamo negoziando con il Nottingham. Ma c’è anche un’offerta del Torino”

Il ds del Corinthians, Alessandro Nunes, ha parlato alla stampa brasiliana di calciomercato e del difensore Murillo, in trattativa avanzata con il Nottingham ma con il Torino che si è inserito nella trattativa.

Queste le sue parole: “Sabato abbiamo ricevuto un’offerta dal Nottingham Forest e abbiamo risposto. Stiamo negoziando. Non esiste alcuna operazione chiusa. Lunedì andremo in Argentina, ieri sono iniziate le trattative. C’è stato anche l’interesse del Torino: ci hanno manifestato l’intenzione di inviare un’offerta ufficiale e noi aspetteremo”.

Nunes conferma quindi quanto anticipato, con la Fiorentina che è ormai fuori dai giochi, il Nottingham in fase avanzata, ma il Torino ha avanzato una proposta per il difensore.

Foto: twitter Torino