Ds Cremonese su Felix Afena: “Come lui in Italia solamente Scalvini e Miretti”

Nel corso della conferenza stampa odierna, il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, si è espresso su alcune operazioni di mercato, inclusa quella che ha portato alla corte di Alvini Felix Afena, ormai ex Roma. Ecco le sue parole sul giovane talento: “È già adesso un patrimonio della Cremonese, si tratta di un 2003 che è nel giro della nazionale e giocherà il mondiale, giovani come lui in Italia ci sono solo Scalvini e Miretti. Come nel suo caso abbiamo fatto tante operazioni a titolo definitivo perché la Cremonese in questa categoria ci vuole rimanere e abbiamo giocatori che possono essere risorse per il futuro”.

Foto: Twitter Cremonese