Ds Cagliari: Angelozzi nome forte, atteso il via libera del Frosinone

Guidonome forte per la poltrona di direttore sportivo del La nostra esclusiva di venerdì mattina ha trovato solo conferme, per Angelozzi c’è stata soltanto la proposta di Giulini che lui ha preso subito in considerazione dopo aver avvertito la proprietà delAdesso mancano solo gli ultimi dettagli e per precauzione dobbiamo aspettarli perché serve il via libera del club ciociaro che lo deve liberare. Ma da oltre oltre 48 ore Angelozzi viaggia in direzione Cagliari al posto di Bonato che non sarà confermato da Giulini (addio svelato giorni fa).