E’ arrivata la conferma da parte del direttore sportivo del SudTirol Paolo Bravo nella conferenza stampa pre-partita di Bisoli avvenuta in mattinata. Per Andrea Masiello viene dunque scelta la via precauzionale vista anche la folta presenza dei tifosi baresi che è prevista per la partita di lunedì pomeriggio.

Foto: Andrea Masiello Sito SudTirol