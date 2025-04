DS Bodo/Glimt: “Lazio, favorita, ma possiamo creare problemi a tutti. Ricordiamo il 6-1 alla Roma…”

Il ds del Bodo/Glimt, Havard Sakaruassen, ha parlato in vista della gara contro la Lazio: “Il 6-1 sulla Roma? Momento indimenticabile. Quella vittoria per 6-1 in casa nostra è una serata incredibile per il club e per il calcio norvegese, nel giro di una notte, la gente di tutta Europa ci ha conosciuto. È un promemoria di ciò che è possibile fare quando tutto funziona. Poi, il 4-0 subito all’Olimpico nei quarti è stata una lezione dura, ma importante. Ci ha mostrato cosa serve per andare avanti In Europa. Mourinho? Non vogliamo commentare, ormai fa parte del passato”.

Sul match con la Lazio: “Sulla carta la Lazio è favorita. Gioca in uno dei campionati più importanti d’Europa, ha una squadra di qualità internazionale e una grande esperienza nelle coppe. Ma abbiamo dimostrato di poter competere con Roma, Celtic, Porto. Possiamo creare problemi a tutti”.

Sul campo sintetico del Bodo: “Capisco se ne parli, ma non lo considero un vantaggio ingiusto: fa semplicemente parte della nostra realtà. Certo, le squadre che non sono abituate a questa superficie potrebbero aver bisogno di un po’ di tempo per adattarsi, così come noi dobbiamo adattarci quando andiamo a giocare su campi diversi in Europa, che si tratti di erba secca nel sud dell’Europa o di atmosfere da grande stadio altrove. Questo è il calcio”.

Sulla pausa invernale: “Ci pone naturalmente in una posizione di svantaggio rispetto ai club dei Paesi in cui il campionato è ancora in corso. Credo sia un discorso che vale la pena fare a livello Uefa: come garantire condizioni di parità quando il calendario calcistico non è lo stesso in tutta Europa”.

Foto: logo Bodo/Glimt