Ds Betis: “James Rodriguez? È solo un altro nome. Ad oggi non c’è nulla”

James Rodriguez-Betis non è una pista di mercato particolarmente bollente. Dopo vari rumors sul possibile approdo del fantasista colombiano in biancoverde, il direttore sportivo del club andaluso Manu Fajardo ne ha così parlato: “James è solo un altro nome. Conosciamo tutti il suo percorso, è abituato a competere. Ma ad oggi non c’è nulla”, sono le sue dichiarazioni riportate da Estadio Deportivo.

