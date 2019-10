Drogba su Lukaku: “Come un figlio per me. È tra i migliori al mondo, vuole sempre imparare”

Didier Drogba, ex centravanti ivoriano e in passato compagno di Romelu Lukaku al Chelsea, ha parlato dell’attuale centravanti dell’Inter ai microfoni del portale belga HLN: “Al Chelsea tra di noi è scattato subito un immediato feeling. Sapeva tutto di me, per me è come un figlio. Andavamo d’accordo per il suo carattere, vuole imparare e chiede consigli. Anche ora ci sentiamo sempre. Le critiche ricevute? Dimostrano che è tra i migliori al mondo ma ha ancora molti margini di miglioramento”.

Foto: Telegraph