Oggi è arrivato il primo gol in Italia per il giovane Isaac Drogba, l’attaccante classe 2000 veste la maglia della Folgore Caratese, squadra di Serie D presieduta da Michele Criscitiello. Il figlio di Didier, ex attaccante del Chelsea, alla terza presenza da subentrante, ha deciso così la gara contro la Caronnese al minuto 84′ [GUARDA IL VIDEO].