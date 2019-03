Drogba: “Hazard? Può fare la storia del Chelsea. Se vuole andare al Real…”

Sedici trofei con il Chelsea e una carriera fatta di successi. Didier Drogba, ritiratosi a dicembre dal calcio giocato, parla sulle pagine del quotidiano francese L’Equipe. Nell’intervista l’attaccante ivoriano si interroga sulla possibilità che Eden Hazard parta,sponda Madrid: “Ovviamente se Eden vuole andare al Real Madrid fa bene ad andare, ma penso che possa avere tanti successi qui al Chelsea. Ho avuto molte opportunità di andarmene e ho sempre deciso di rimanere per creare la mia storia e vincere la Champions League qui. Penso che abbia l’opportunità di fare la storia. Il club è ancora giovane e abbiamo bisogno di gente come lui per vincere la Champions League. Sarò molto felice se rimarrà qui ma, se andrà a Madrid, gli auguro buona fortuna”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea