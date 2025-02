Drogba difende Mourinho: “Non è un razzista”

Tra le vicende che più hanno catturato l’attenzione negli ultimi giorni c’è quella relativa a Mourinho. Lo Special One infatti, durante la gara tra Fenerbahce e Galatasaray, si sarebbe lasciato sfuggire alcune dichiarazioni rivedibili che sono state interpretate dal club giallorosso come insinuazioni razziste. Da qui il comunicato del club dove si sottolinea la volontà di passare ad azioni legali nei confronti del tecnico portoghese. A difenderlo, però, ci ha pensato Drogba tramite i social: “Caro Galatasaray, sai quanto ero orgoglioso di indossare la maglia giallorossa e il mio amore per il club più titolato della Turchia. Sappiamo tutti quanto possano essere appassionate e accese le rivalità, e sono stato abbastanza fortunato da viverle. Ho visto i commenti recenti su Mourinho. Credetemi quando vi dico che conosco José da 25 anni e non è un razzista e la storia (passata e recente) è lì per dimostrarlo. Concentriamoci sulle nostre partite, sosteniamo i nostri brillanti leoni e vinciamo il campionato. Come può mio ‘papà’ essere razzista, Forza ragazzi”.

FOTO: Instagram Drogba