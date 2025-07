Drissa Camara saluta il Parma: “Spero non sia un addio”

07/07/2025 | 00:10:45

Drissa Camara lascia il Parma. Il giocatore con una intervista ha fatto capire la sua decisione.

Queste le sue parole: “Ho deciso io di partire, di cambiare aria e di provare una nuova esperienza altrove. Non è stato facile però è una mia scelta. Ho parlato con il mio agente, mi aveva detto che ci sono diverse squadre interessate ma per il momento non c’è niente di concreto. Sto aspettando le offerte ma credo di restare in serie A”.

Cos’ha rappresentato Parma a livello personale? “Parma è stata una famiglia, la mia casa, è tutto per me. Ho conosciuto gente speciale che mi ha trattato come un figlio. Non riesco ad aggiungere altro: sono stati dieci anni intensi tra scuola, calcio, città e tifosi”.

Cosa vorrebbe dire ai tifosi? “Grazie di tutto, mi hanno accolto benissimo facendomi sentire sempre a casa. Magari un giorno ci rivedremo ancora, spero non sia un addio ma solo un arrivederci…”

Foto: sito Serie B