Dribbling e sinistro al veleno: ecco chi è Perez, il nuovo esterno scelto da Fonseca

La Roma, orfana dell’infortunato Nicolò Zaniolo, ha ormai deciso di portare in Italia Carles Perez. Si tratta di un esterno offensivo, nato a Granollers il 16 febbraio del 1998, brevilineo e abile nell’uno contro uno. Il suo percorso calcistico inizia nel Vilanova de la Roca, dopo 3 anni passa al Damm e nel 2008 firma con l’Espanyol. Grazie ai suoi dribbling ubriacanti, spesso partendo largo a destra, e al suo sinistro al veleno, utile sia per battere il portiere avversario che per mandare in gol i compagni, si mette particolarmente in evidenza e, nel 2012, il Barcellona lo acquista inserendolo nella propria prolifica Cantera. Con giocate di qualità e reti per niente banali, conquista il privilegio di allenarsi in prima squadra e Valverde lo fa esordire lo scorso 19 maggio contro l’Eibar. Perez è un autentico gioiellino, patrimonio anche della Nazionale spagnola, autore di 3 centri (uno contro l’Inter) e 3 assist in 13 presenze in questa stagione tra Liga, Copa del Rey e Champions League. Paulo Fonseca l’ha scelto e presto, probabilmente già domani, il 21enne sarà nella Capitale a sua completa disposizione.

Foto: Mundo Deportivo