Drenthe: “Al Real uscivo con Sneijder, Robinho e Higuain. Avevamo il nostro metodo per non farci scoprire”

Attraverso le ultime dichiarazioni fatte ai microfoni di VoetbalInternational, che ovviamente riguardano il periodo al Real Madrid, Royston Drenthe ha raccontato delle sue uscite nascoste di sera insieme a Robinho, Sneijder e Higuain: “Ricordo tante notti divertenti con Guti… A volte poi ci vedevamo con Sneijder, Robinho e Higuain. Io e Wesley eravamo grandi amici, inseparabili, e a volte esageravamo. E c’erano sere in cui si univa anche Higuain, diceva ‘devo uscire con Wesley e Royston’ e ci telefonava. Altre volte invece stavamo passando la serata a casa ed eravamo noi a chiamare Gonzalo: ‘amico, alzati, andiamo a fare qualcosa!’.

In seguito, l’ex esterno olandese ma di origini surinamesi, ha raccontato il trucchetto che adottavano per non farsi scoprire: “Aprivamo il cancello, mettevamo la macchina a folle e la spingevamo per la discesa. Arrivati alla fine della via, alla rotonda, accendevamo il motore e nessuno se ne accorgeva. Una volta tornati, facevamo la stessa cosa. Spegnevamo il motore e spingevamo la macchina su per la salita. E poi tornavamo a casa passando per il piano di sotto e facevamo finta di aver passato tutta la notte stando tra di noi nel piano inferiore di casa. E nessuno si rendeva conto del fatto che invece eravamo usciti”.

Foto: AS