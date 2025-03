Dreesen (CEO Bayern): “Mondiale per Club? Competizione attraente soprattutto a livello economico”

Il CEO del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, ha parlato ai canali ufficiali del club, soffermandosi sul Mondiale per Club.

Ecco le sue parole: “Il Mondiale per Club è impressionante. Penso che la FIFA abbia dedicato molto impegno all’idea di questo trofeo. Spero che saremo i primi a vincere il trofeo. 125 anni del club? Il fatto che la Coppa del Mondo per Club FIFA si svolga in un nuovo formato nel nostro anno di anniversario è una coincidenza. È sempre qualcosa di speciale quando un torneo che non è mai stato giocato in questo formato si svolge per la prima volta. Tutti i giocatori sono entusiasti. Non vogliono solo partecipare, vogliono vincere! E tutto questo nel nostro 125° anno di anniversario: è davvero qualcosa di speciale”.

Sul nuovo formato: “Ho avuto l’onore di vivere due volte la finale della Coppa del Mondo per club. È sempre stato qualcosa di speciale, ma la sfida sportiva di giocare solo una o due partite per vincere il titolo era completamente diversa da quella che sarà ora. Ora possiamo competere con le 32 migliori squadre del mondo, con le migliori squadre di ogni continente. È qualcosa di molto speciale, e penso che il trofeo esprima proprio questo”.

Sugli aspetti finanziari della Coppa del Mondo per Club: “Innanzitutto, ovviamente, è una sfida sportiva per noi. Se l’unica ragione per partecipare fosse quella finanziaria, allora non dovremmo farlo. Innanzi tutto, l’obiettivo sportivo deve e dovrebbe essere la cosa più importante. Ma naturalmente la Coppa del Mondo per Club è anche finanziariamente attraente, e naturalmente diventa più attraente man mano che andiamo avanti”.

