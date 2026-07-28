Dreesen (CEO Bayern Monaco): “Rinnovo Kane? C’è volontà da entrambe le parti”

28/07/2026 | 22:45:01

Jan-Christian Dreesen, CEO del Bayern Monaco, si è espresso riguardo a un possibile rinnovo di Harry Kane. Sottolineando: “Da entrambe le parti c’è una grande volontà”, ha spiegato il dirigente a Sport1. Poi ha aggiunto: “Ora dobbiamo vedere. Non possiamo credere davvero di vincere la Champions League ogni anno. Ma deve essere la nostra aspirazione. È ciò che il Bayern vuole, ovvero avere l’ambizione di vincere ogni titolo. Ma non siamo così stupidi o presuntuosi da non sapere che questo non è possibile”.

Foto: Instagram Harry Kane