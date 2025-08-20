Draxler: “Amavo il PSG. L’arrivo di Neymar e Mbappé? Ha cambiato tutto”

20/08/2025 | 11:15:11

Sulle pagine del quotidiano francese Le Parisien è presente l’intervista rilasciata da Julian Draxler. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’ex calciatore del PSG, attualmente in forza all’Al-Ahli Sports Club di Doha. “I primi sei mesi sono stati forse i migliori della mia vita. È stato magnifico. Le cose si sono complicate con l’arrivo di Neymar e Mbappé. Quei due acquisti hanno cambiato molto in me. È stato un piacere giocare con loro. Quando arrivò Neymar… non avevo mai visto nulla di simile, fu incredibile! Ed è anche per questo che sono rimasto il più a lungo possibile. Volevo vedere il livello, come sarebbe cresciuto Kylian. Essere in campo con giocatori del genere è un vero piacere, è il sogno di tutti”, ha rivelato il tedesco. Sulle cifre folli spese per Neymar e Mbappé: “Amavo quel club. Il PSG è un club un po’ folle, come me. Quando pensi che hanno comprato Neymar per 222 milioni di euro e tre settimane dopo Mbappé per 180… C’è sempre qualcosa di nuovo in questo club! Al PSG non ti annoi mai. Mi sono sentito bene a Parigi, orgoglioso di indossare la maglia di questo grande club e di dire: ‘Gioco nel PSG’. Mi piaceva il modo in cui giocavamo a calcio, ci divertivamo in campo. È un club magnifico”.

Foto: Instagram PSG

