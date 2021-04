Draxler: “Mbappé è il migliore in Europa. Siamo contenti ma ancora a metà strada”

Julian Draxler, centrocampista del PSG, ha parlato così dopo la vittoria contro il Bayern Monaco: “Alla fine loro non sono stati molto bravi davanti alla porta, sono contentissimo per la vittoria.

Mbappè il migliore in Europa? Direi di sì, abbiamo molti buoni giocatori in Europa ma Kylian abbiamo visto quanto possa essere pericoloso, lui c’è sempre stato, al 100%. Siamo ancora a metà strada, siamo contenti per il risultato di oggi ma sappiamo che c’è ancora molto da fare contro il Bayern”.