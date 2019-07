Draxler: “Il Psg non è solo Neymar, queste voci possono influenzare lo spogliatoio”

L’argomento principale in casa Paris Saint-Germain continua ad essere il futuro di Neymar. Il brasiliano non è stato convocato per l’amichevole di sabato contro il Norimberga, terminata 1-1, e Leonardo non ha parlato di offerte per l’attaccante. Le numerose voci sul classe 1992 rischiano però di avere effetti negativi sul resto della squadra: a dirlo è stato proprio uno dei compagni di Neymar, Julian Draxler, che intervistato da Le Figaro ha parlato del tormentone legato al brasiliano. “I rumors su Neymar non mi danno alcun fastidio a livello personale, ma è anche vero che possono portare malessere all’interno dello spogliatoio. Credo che a nessuno piaccia leggere le cose che vengono pubblicate. Lui è indubbiamente un giocatore molto importante per noi, ma il Psg non è solo Neymar. Siamo impazienti di scoprire cosa succederà con lui”, ha detto il tedesco.

Foto Twitter Psg