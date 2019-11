Draxler: “Futuro? Non ho alcuna intenzione di lasciare il Psg. E potrei rinnovare”

Julian Draxler torna a parlare del suo futuro. Il centrocampista tedesco del Psg è intervenuto così ai microfoni de L’Equipe: “A Parigi mi sento a casa mia. Ho un contratto fino al 2021 e potrei anche rinnovare. In questo momento non ho alcuna intenzione di lasciare il Psg”, ha chiuso Draxler. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni.

Foto: sito ufficiale Psg