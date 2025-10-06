Draxler: “Al PSG c’è tanta pressione, devi vincere. Messi il migliore di tutti i tempi”

06/10/2025 | 21:40:36

Julian Draxler, ex PSG ha partecipato a ‘QSL Chats’, un programma della Qatar Stars League, dove ha parlato di diversi temi: “È stato un grande passo per me lasciare Wolfsburg, un piccolo club in una piccola città, per una città come Parigi e un club così prestigioso. Direi che ho vissuto gli anni più entusiasmanti della mia carriera al PSG, senza alcun dubbio. Quando giochi per grandi club come il PSG o anche il Benfica, sei lì per vincere dei titoli. Questi club si aspettano sempre di vincere e di essere i migliori nel loro paese. Quindi, non hai davvero scelta: devi giocare per vincere. Scelgo sempre Messi, perché per me è il miglior giocatore di tutti i tempi. Ma devo anche dire che quando Neymar è arrivato al PSG nel 2017, è stato qualcosa di unico. È stato pazzesco”.

Foto: X Al Ahly