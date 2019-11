Dramma Venezia, Tacopina: “Vogliamo dare una mano a questa città”

Momento difficile per Venezia. La città lagunare è stata messa in ginocchio dagli eventi atmosferici degli ultimi giorni ed il patron del club, Tacopina, ha promesso di dare il proprio contributo nei confronti dei cittadini più in difficoltà: “Questo evento sta mettendo a dura prova la città e solo ora che la vivo ne capisco la drammaticità. Camminare e vedere case e negozi allagati fa male al cuore. Voglio esprimere tutta la mia vicinanza ai veneziani che stanno dimostrando un coraggio e una forza inaudita. Il mio club ed io siamo a disposizione dei cittadini e della città per qualsiasi iniziativa che possa essere utile ad alleviare il loro disagio e a ripristinare i danni subiti”.

foto: Venezia Twitter