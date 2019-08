Dramma Luis Enrique, è morta a 9 anni la figlia Xana: “Ha combattuto contro l’osteosarcoma”

Grave lutto per Luis Enrique. All’età di 9 anni è venuta a mancare sua figlia Xana, affetta da una malattia che l’ha costretta alle cure per diversi mesi. Su Twitter, lo stesso allenatore ha scritto una commovente lettera d’addio: “Nostra figlia Xana è deceduta questo pomeriggio all’età di 9 anni dopo aver combattuto per 5 intensi mesi contro l’osteosarcoma. Ringraziamo tutti i campioni di affetto ricevuti durante questi mesi e apprezziamo la discrezione e la comprensione. Ringraziamo anche il personale degli ospedali di San Joan de Deu e Sant Pau per la loro dedizione e cura, ai medici, alle infermiere e a tutti i volontari. Con una menzione speciale alla squadra di sacerdoti palliativi di Sant Joan de Deu. Ci mancherai moltissimo ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita nella speranza che in futuro ci incontreremo di nuovo. Sarai la stella che guida la nostra famiglia. Riposa Xanita. Famiglia Martínez Cullell”.

Foto: Marca