Dramma Frosinone, è morto a 47 anni l’ex capitano Antonioli. Il comunicato del club

30/07/2025 | 16:27:02

L’ex capitano del Frosinone Paolo Antonioli è scomparso all’età di 47 anni, come comunicato dal club ciociaro: “Capitano e bandiera del Frosinone anche se solo per due stagioni, che rimarranno comunque indimenticabili nella Storia del Club giallazzurro. Paolo Antonioli, difensore centrale, ha vestito i colori della Società ciociara 63 volte, nelle stagioni 2005-2006 e 2006-2007. Rispettivamente nell’anno della prima promozione in serie B e della prima salvezza tra i Cadetti nel campionato che annoverava Juventus, Napoli, Genoa, Bologna, Verona, Lecce, Bari. Era la squadra allenata da Ivo Iaconi, il dg era l’indimenticato Enrico Graziani. Paolo era lì, al centro della difesa, con il cuore, la professionalità, la grinta, l’attaccamento alla maglia. E’ entrato così nel cuore dei tifosi del Frosinone, semplicemente dando tutto. Ciao Capitano”.

foto: sito Frosinone