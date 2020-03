Dramma a Foggia: muore magazziniere mentre accompagnava un calciatore agli allenamenti

Dramma a Foggia. In un tragico incidente di questa mattina sulla Foggia-Dauno ha perso la vita il magazziniere dei rossoneri, Antonio Cianci. Era a bordo di un’auto con Alessio Pertosa, difensore centrale classe ’98 della squadra. Stando ad una prima ricostruzione, i due si stavano recando agli allenamenti quando, per cause da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo. Sul posto personale del 118 e forze dell’ordine. Cianci ha perso ha vita sul colpo che è stato fatale, mentre il giovane giocatore è rimasto illeso dall’impatto. Una tragica notizia che scuote il mondo del calcio.