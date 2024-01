Dragusin si presenta: “La decisione era nel mio cuore”

Alla fine, Radu Dragusin ha scelto il Tottenham. Ecco uno le sue prime parole da difensore degli Spurs: “Sono emozionato e molto, molto felice. È un grande passo per me. Ma quello giusto e posso dire che questa decisione era nel mio cuore. Sono un ragazzo che dà tutto per la sua squadra. Posso assicurare che darò il 100% in campo. Ho avuto qualche chiacchierata con l’allenatore e ho sentito una buona connessione. Mi ha detto cosa vuole che io aggiunta alla squadra, mi ha spiegato che sono un profilo adatto alla squadra. Amo il suo stile di gioco, la sua difesa alta, la sua aggressività”.

Foto: Instagram Tottenham