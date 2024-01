Dragusin sempre più vicino al Tottenham. Zanoli, Ostigard e un’inesistente pole Napoli. E il Bayern…

Radu Dragusin è sempre più vicino al Tottenham. Operazione da 30 milioni (bonus inclusi), il Genoa ha ormai dato il via libera, dopo il tentativo del Bayern di ieri (emerso ieri mattina dalla Romania) che non si è ancora materializzato in un’offerta. Gli agenti di Dragusin hanno aspettato che dal teoria si passasse alla pratica, nel senso che avevano aperto al Bayern. Ma in mancanza di una proposta stanno dando il via libera al Tottenham, considerato che l’accordo con il Genoa era inesistente. Chi ha parlato per giorni e giorni di pole Napoli semplicemente perché sarebbero stati inseriti Ostigard e Zanoli nell’operazione, ha raccontato una cosa non corrispondente al vero. Il Napoli – in una fase per ora di presunto attivismo sul mercato – ci ha provato, stop, senza mai guadagnare la pole. E il Tottenham sta perfezionando l’assalto. “Non ci faremo prendere per il collo”, aveva detto il presidente Zangrillo pochi giorni fa. Ma dinanzi a certe offerte e al richiamo della Premier (il campionato che ha sempre un certo appeal) diventa complicato dire no. Adesso aspettiamo gli ultimi passaggi e il via libera definitivo al Tottenham.

Foto: Instagram Genoa